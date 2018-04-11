Дочь Сергея Скрипаля после выписки из больницы отправили в госпиталь на военную базу

Дочь экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля Юлия, которую выписали из окружной больницы в Солсбери (Великобритания), доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз, сообщает газета "Сан" со ссылкой на источники.

По информации изданию, за Ю.Скрипаль присматривает "вооруженная охрана, чтобы избежать нового покушения на убийство".

"Она в госпитале на военной базе для ее защиты и наблюдения за здоровьем", - сказал источник.

Источник отметил, что последствия воздействия на Юлию "нервнопаралитического газа" неизвестны и могут возникнуть в любой момент. При этом британские власти не сообщали, что вещество было именно газом, а газета "Мейл он Сандэй" писала, что для атаки на Скрипалей использовалось вещество в форме геля.

"Есть надежда, что Юлия теперь сможет предоставить ключи к разгадке попытки ее убийства", - отмечает газета.

Ранее во вторник, 10 апреля, в Лондоне сообщили, что Ю.Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение пока не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Ю.Скрипаль доставили в "безопасное место".

При этом посольство России в Великобритании уже заявило о необходимости доказательств того, что все совершенные с Ю.Скрипаль действия произошли по ее воле. "Поздравляем Юлию Скрипаль с ее выздоровлением, но нам срочно нужны доказательства того, что то, что с ней делается, происходит по ее собственной воле", - говорится в сообщении.

В конце прошлой недели газета "Мейл он сандэй" со ссылкой на источники в службах безопасности Великобритании сообщила, что нервнопаралитическое вещество, которое нанесли на ручку двери дома Сергея Скрипаля, было в форме геля.

Также газета рассказала, что "совершенно случайно медики со знаниями о химоружии были на смене в больнице", в которую привезли отца и дочь. Два врача, отмечает "Мейл он сандэй", недавно проходили курсы в Портон-Даун, что позволило им быстро распознать признаки отравления нервнопаралитическим веществом.

Газета отмечает, что вероятно, С.Скрипаль первым дотронулся до дверной ручки и в результате получил большую дозу отравляющего геля, чем его дочь.

Кроме того, газета рассказала о том, что дом С.Скрипаля, где он подвергся воздействию нервнопаралитического вещества, собираются сносить. Также под снос могут попасть ресторан Zizzi и паб The Mill, в которых отдыхали Скрипали в день отравления.

Власти, по данным газеты, планируют возвести вокруг ключевых мест, связанных с отравлением, почти 3-хметровые заборы. Источник газеты рассказал, что заборы могут простоять до осени.