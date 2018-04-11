События

08:41 11.04.2018

На Луганщине ожидается высокая пожарная опасность

На Луганщине ожидается высокая пожарная опасность

На Луганщине со среды ожидается высокая пожарная опасность, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

"По данным Луганского областного ЦГМ, начиная с 11 апреля 2018 местами, в дальнейшем с 13 апреля на значительной территории Луганской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс)", – говорится в сообщении на странице управления в Фейсбук в среду утром.

В ГУ ГСЧС Украины в области призывает соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.

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Интерфакс-Украина
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