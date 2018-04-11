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07:47 11.04.2018

Одесская ОГА просит у Кабмина 155 млн грн на борьбу с оползнями в Черноморске

Одесская ОГА просит у Кабмина 155 млн грн на борьбу с оползнями в Черноморске

Одесская областная государственная администрация направила в Кабинет министров Украины откорректированный проект проведения противооползневых мероприятий в Черноморске (бывш. Ильичевск) стоимостью 155 млн грн.

Как сообщила во вторник пресс-служба ОГА, в обладминистрации рассчитывают получить эти средства из резервного фонда Кабмина. "Жители города страдали из-за оползней 20 лет. За это время десятки домов были разрушены, десятки превратились в аварийные. Нам понадобилось полгода, чтобы согласовать все нюансы", - цитирует пресс-служба главу ОГА Максима Степанова.

В облгосадминистрации напомнили, что сдвижной процесс с образованием и распространением новых разломов почвы активизировался на территории жилой застройки в девятом микрорайоне города. Под угрозой – 60 частных домов, многоэтажная жилая застройка. Запланированные в проект мероприятия позволят укрепить эту территорию.

Как сообщалось, в марте 2014 года в Черноморске на ул.Морской произошел крупный оползень протяженностью около 450 м. В некоторых местах грунт просел на 1 м, под угрозой обрушения оказались 13 частных жилых домов. В дальнейшем оползневые процессы продолжались меньшими масштабами.

Движение грунта в этом районе Черноморска происходит с 2009 года. Речь идет о массиве длиной почти 800 м и глубиной 30 м.

Черноморский горсовет неоднократно обращался к центральным властям с просьбой о выделении средств на борьбу с оползневыми процессами.

Стоимость берегоукрепительных работ в 2014 году оценивалась в 55 млн грн.

За средства местного бюджета ранее удалось лишь подготовить проект работ стоимостью 1,3 млн грн.

В марте 2017 года Черноморские городские власти выделили на борьбу с оползнями 15 млн грн.

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