События

04:51 11.04.2018

НАТО не видит причин не доверять Британии относительно инцидента в Солсбери, видит попытки РФ окружить это дело туманом неопределенности – Гетемюллер

В НАТО не видят причин не доверять выводам британской стороны относительно "дела Скрипаля", заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

"У нас нет причин не доверять выводам британской стороны относительно этой ситуации", - заявила она в интервью газете "Коммерсант".

Комментируя тот факт, что согласно заявлениям российских властей на многие европейские страны оказывалось давление с тем, чтобы они присоединились к реакции на "дело Скрипаля", она сказала: "Это российская пропаганда. Мы к такой тактике привыкли".

"Россия пытается окружить этот инцидент туманом неопределенности и вбрасывать все новые и новые версии происшедшего. Но ни одна из них не основана на фактах", - подчеркнула Р.Гетемюллер.

Она добавила, что выводы лаборатории в Портон-Дауне - это "не единственная информация, на основании которой власти Великобритании пришли к озвученным ими выводам".

"Они руководствовались и другими источниками информации. У членов НАТО нет причин не доверять доводам Великобритании", - подчеркнула Р.Гетемюллер.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Второй за день американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

В украинских тюрьмах находятся 23 российских военных

Новые случаи АЧС выявлены в Саратовской области и Крыму

Здоровье украинца Павла Гриба в СИЗО Краснодара ухудшается, медпомощь он не получает – отец

В израильской армии не комментируют российские данные о нанесении ВВС Израиля удара по сирийской базе

Борис Джонсон призывает Россию не мешать расследованию новых сообщений о химатаках в Сирии

Генпрокурор РФ призывает Лондон вернуть деньги, выведенные из России осужденными по экономическим статьям

Британское посольство в Москве уведомило Викторию Скрипаль, что сестра Юлия не хочет ее видеть

Минфин США ввел санкции в отношении 17 госслужащих РФ

Американские санкции затронут от 6 до 10 российских олигархов

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп имеет право уволить спецпрокурора Мюллера, ведущего расследование "российского дела"

За минувшие сутки боевики 64 раза открывали огонь по позициям ВСУ, 4 военнослужащих ранены, один травмирован

Прокуратура требует вернуть государству земли у Печенежского водохранилища, незаконно приватизированные под строительство коттеджей

Пограничники помешали вывозу из Украины старинного "Святого Евангелия"

Прокуратура настаивает на ужесточении наказания матери, которая хотела продать своего ребенка за $35 тыс.

В Киеве похищена мемориальная доска легенды украинского кино Миколайчука

Российский проект резолюции о расследовании химатак в Сирии не получил поддержки СБ ООН

Россия и Боливия наложили вето на американский проект резолюции СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

Авиакомпаниям объявили новые правилах полетов в Средиземноморье из-за ситуации в Сирии

Возможный удар Франции по Сирии не затронет союзников Дамаска

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА