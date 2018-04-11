События

03:21 11.04.2018

Пограничники помешали вывозу из Украины старинного "Святого Евангелия"

Пограничники помешали вывозу из Украины старинного "Святого Евангелия"

На российско-украинской границе сотрудники Госпогранслужбы обнаружили старинную книгу, которая может иметь историческую и культурную ценность, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Вчера в пункт пропуска "Бачевск" прибыл автомобиль "Toyota" украинской регистрации под управлением гражданина Украины. При осмотре транспортного средства военнослужащими Сумского отряда совместно с представителями ДФС обнаружено книгу "Святое Евангелие" 1914 издание, которое, скорее всего, имеет историческую и культурную ценность", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Обнаруженная книга изъята работниками фискальной службы для экспертизы и принятия дальнейших правовых решений.

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