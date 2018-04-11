Прокуратура настаивает на ужесточении наказания матери, которая хотела продать своего ребенка за $35 тыс.

Прокуратура Киевской области настаивает на реальной степени наказания матери, которая хотела продать своего 2-летнего сына за $35 тыс., сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что в конце октября 2017 сотрудники прокуратуры Киевской области совместно с следственным управлением и управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Киевской области задержали 22-летнюю девушку, которая пыталась за $35 тыс. продать своего двухлетнего сына.

Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области девушке было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Прокуратурой Киевской области 26 декабря 2017 направлено в Киево-Святошинского районного суда обвинительный акт в отношении подозреваемой.

"В ходе судебного разбирательства обвиняемая вину признала в полном объеме и предоставила основательные показания в суде", – подчеркнули в прокуратуре.

По результатам судебного рассмотрения прокуратура Киевской области ориентировала суд на назначение девушке наказания в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

"Однако, судом назначено наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины суд освободил горе-мать от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года, с последующим наложением обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины. Принципиально не соглашаясь с указанным решением суда, прокуратура Киевской области обжалует его в апелляционной инстанции", – отмечено в сообщении.