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00:17 11.04.2018

Российский проект резолюции о расследовании химатак в Сирии не получил поддержки СБ ООН

Российский проект резолюции о расследовании химатак в Сирии не получил поддержки СБ ООН

Российский проект резолюции о создании независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии не был принят, так как не получил необходимого количества голосов, передает корреспондент "Интерфакса".

"За - шесть, "против" - семь при двух воздержавшихся. Проект резолюции не принимается, поскольку не получил необходимое число голосов в поддержку", - заявил по итогам голосования по российскому проекту документа председатель СБ ООН в апреле, постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадро.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за российский проект проголосовали Казахстан, Боливия, Китай, Экваториальная Гвинея, Эфиопия и Россия, воздержались Кот-д'Ивуар и Кувейт. Остальные семь стран-членов СБ ООН, включая США, Великобританию и Францию, проголосовали против.

В январе 2018 года Россия предложила создать на год, с возможностью продления, Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI), который смог бы провести беспристрастное расследование на основе проверенных фактов, собранных на местах предполагаемых инцидентов.

Согласно проекту резолюции, с копией которого удалось ознакомиться "Интерфаксу", предлагается "учредить Независимый механизм расследования ООН сроком на один год с даты утверждения Советом Безопасности его перечня полномочий с возможностью дальнейшего продления и обновления СБ, если он сочтет это необходимым".

Новый механизм должен будет "обеспечить по-настоящему беспристрастное, независимое, профессиональное, заслуживающее доверия" расследование случаев применения химоружия в Сирии "на основе достоверных, проверенных и подтвержденных фактов", собранных непосредственно "в ходе поездок на место (предполагаемой химатаки - ИФ)".

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