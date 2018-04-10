События

23:08 10.04.2018

Россия и Боливия наложили вето на американский проект резолюции СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

Россия и Боливия наложили вето на американский проект резолюции СБ ООН по расследованию химатак в Сирии

Россия и Боливия заблокировали американский проект резолюции Совета Безопасности ООН о механизме по расследованию химатак в Сирии, передает корреспондент "Интерфакса".

"12 голосов "за", два голоса против, одна делегация воздержалась. Проект резолюции не принимается в силу того, что против него проголосовал один из постоянных членов Совета", - заявил по итогам голосования председатель СБ ООН в апреле, постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадро.

Как передает корреспондент "Интерфакса", против американского проекта резолюции проголосовали Россия и Боливия, Китай воздержался.

Таким образом, Россия как постоянный член Совета, проголосовав "против", наложила вето на проект документа.

Как ожидается, члены Совета Безопасности ООН проголосуют по двум российским проектам - по подготовленному еще в январе и доработанному в последующие месяцы проекту резолюции о создании независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI) и по документу, который поддерживает отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования в сирийскую Думу.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Российский проект резолюции о расследовании химатак в Сирии не получил поддержки СБ ООН

Авиакомпаниям объявили новые правилах полетов в Средиземноморье из-за ситуации в Сирии

Возможный удар Франции по Сирии не затронет союзников Дамаска

Суд арестовал судно российской компании, незаконно добывающей песок в черноморском заповеднике "Лебяжьи острова"

Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

РФ не поддерживает миротворческую миссию ООН на Донбассе

Пентагон допустил применение силы против Сирии в ответ на возможную химатаку

Израиль предупреждал США о планах нанести удар по сирийской авиабазе

Глава Пентагона не исключает применение силы против Сирии в ответ на сообщения о возможной химатаке

В израильской армии не комментируют российские данные о нанесении ВВС Израиля удара по сирийской базе

ПОСЛЕДНЕЕ

Второй за день американский самолет провел разведку у российских баз в Сирии

Контроль за выплатой пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса может взять на себя МККК

Массовые мероприятия в годовщину освобождения Одессы от нацистских оккупантов прошли спокойно

Жители Мариуполя сообщают о канонаде и сильных взрывах

В Донецкой области без воды осталось 60 тыс. человек из-за прорыва водовода

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" во главе ударной группы в среду отправится в направлении Ближнего Востока

После завершения испытаний Украина начнет серийное производство ракетного комплекса "Ольха"

Суд разрешил арестовать судно российской кампании, незаконно добывающей песок в черноморском заповеднике "Лебедине острова"

Капитан судна "Норд" прибыл на допрос в ГУ СБУ

Капитан судна "Норд" прибыл на допрос в ГУ СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА