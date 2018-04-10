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22:26 10.04.2018

Возможный удар Франции по Сирии не затронет союзников Дамаска

Возможный удар Франции по Сирии не затронет союзников Дамаска

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник заявил, что в случае, если Париж решит атаковать цели в Сирии - в качестве ответных мер на предполагаемую химатаку в городе Дума, то эти удары не будут затрагивать союзников Дамаска.

"Наше решение не будет касаться союзников режима или ударов по кому-либо, кроме химических объектов (сирийского - ИФ) режима", - сказал он во время пресс-конференции с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

При этом президент подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации ситуации.

Он добавил, что примет решение в связи с ситуацией в Сирии в ближайшие дни.

7 апреля представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте сообщили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в городе Дума против боевиков и мирного населения. В Дамаске отрицают обвинения в применении химоружия.

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