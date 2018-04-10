События

21:13 10.04.2018

Контроль за выплатой пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса может взять на себя МККК

Контроль за выплатой пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса может взять на себя МККК

Украинское правительство не будет возражать, если Международный Комитет Красного Креста возьмет под свой контроль выплату пенсий гражданам Украины, проживающим на временно неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, заявляет глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территориях, временно оккупированных Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - рассказал он в интервью изданию Deutsche Welle.

П.Жебривский отметил, что недавно обсуждал с представителями Красного Креста эти вопросы.

По словам главы Донецкой ОВГА, украинские пенсионеры, проживающие в неподконтрольных районах Донбасса, больше всего жалуются на то, что время от времени должны приезжать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы лично проходить идентификацию в отделении "Ощадбанка".

"Но как по-другому? На той территории украинских банков нет. Государство Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку. Жив этот человек или нет? У этого ли человека карточка банковская или отобрали боевики? Или, простите меня, сын-алкоголик, который вместо родителей получает пенсию, и оставляет стариков без средств к существованию", - рассказал П.Жебривский.

Вместе с тем, он отметил, что по ту сторону линии разграничения есть пенсионеры, "которые боятся сюда ехать, потому что их устрашила пропаганда", есть люди, которые не имеют возможности передвигаться.

"Особенно критическая ситуация для людей с особыми потребностями, которые в Донецке или Снежном прикованы к постели и не могут приехать на контролируемую территорию. Это, пожалуй, самая большая трагедия, я бы сказал", - добавил Донецкой ОВГА.

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