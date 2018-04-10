События

21:11 10.04.2018

Массовые мероприятия в годовщину освобождения Одессы от нацистских оккупантов прошли спокойно

Массовые мероприятия в годовщину освобождения Одессы от нацистских оккупантов прошли спокойно

Полиция обеспечила общественный порядок во время массовых мероприятий, посвященных годовщине освобождения Одессы от нацистских оккупантов.

"Нарушений общественного порядка допущено не было", - сообщается во вторник вечером на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук.

В правоохранительном ведомстве отметили, что за порядком на улицах города следили более 1,5тыс. правоохранителей, из которых около 300 - нацгвардейцы.

"Кроме того, в местах проведения массовых мероприятий с гражданами работали группы превентивной коммуникации - полиция диалога. Полицейские налаживали взаимодействие с людьми и делали все возможное, чтобы предотвратить конфликтные ситуации", - говорится в сообщении.

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