На Полтавщине упал вертолет

Возле села Чернышовка (Шишацкий р-н, Полтавской обл.) во вторник во время авиахимических работ упал вертолет "Ми-2" с двумя пилотами на борту, сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавщины.

"Происшествие произошло сегодня, около 17 часов, возле села Чернышовка в Шишацком районе. На место аварии прибыли наряды полиции, медики и спасатели. Установлено, что на борту вертолета "Ми-2", принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов. В результате падения они не пострадали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.