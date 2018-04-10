Боец ВСУ ранен в результате 22 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

В первую половину суток 10 апреля боевики не соблюдали режим прекращения огня и по состоянию на 18.00 вторника зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов на Донбассе, в результате чего ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Пострадавшего воина доставлен в лечебное учреждение и оказана медицинская помощь", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук.

В частности, говорится в информации, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Бердянское.

Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружение БМП противник применил в районе Песков, гранатометы различных систем – вблизи Лебединского, Водяного и Шахты "Бутовка", противотанковый ракетный комплекс – неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по военнослужащим ВСУ у Гнутово, Новотроицкого и Опытного.

"Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого, а позиции под Водяным - обстреливал вражеский снайпер", - говорится в свдке.

На Луганском направлении от начала суток сохранялась тишина.