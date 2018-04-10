В Виннице на стройке произошел обвал: два человека госпитализированы

В Виннице на одной из строек по ул. Соборной произошел обвал стены, в результате чего под обломками стройматериалов оказалось три человека.

Как сообщает во вторник пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, сообщение о происшествии на стройке поступило в службу спасения в 15:10.

До приезда спасателей один из пострадавших выбрался самостоятельно.

"Прибыв к месту происшествия, бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования освободили пострадавших из-под завалов. Двое мужчин каретой экстренной медицинской помощи госпитализированы в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.

К аварийно-спасательным работам от ГСЧС привлекались 9 человек личного состава и две единицы спецтехники.