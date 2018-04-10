События

18:17 10.04.2018

В центре Харькова произошел конфликт со стрельбой, есть раненые

В центре Харькова произошел конфликт со стрельбой, есть раненые

В центре Харькова во вторник произошел конфликт между двумя группами, в ходе которого, по предварительным данным, было применено травматическое оружие и ранены два человека, сообщил начальник Киевского отдела Национальной полиции Харькова Александр Коцар.

По словам А.Коцара, конфликт произошел во вторник около 16:00.

"Следственно-оперативная группа установила, что между двумя компаниями решался спорный вопрос, касающийся квартиры. В ходе конфликта одна из групп использовала спецсредство для отстрела резиновых пуль. Сейчас два человека доставлены в четвертую больницу",- сказал А.Коцар журналистам.

Вместе с тем он не подтвердил и не опроверг информацию о том, что один из пострадавших - Артур Марабян (известный харьковский кикбоксер, которого связывали с организацией нападений на активистов местного Евромайдана), сославшись на то, что личности пострадавших еще не установлены.

По словам А.Коцара, семеро возможных участников инцидента доставлены в Киевский отдел полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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