События

17:59 10.04.2018

Полиция разыскивает исчезнувших накануне четверых жителей н.п.Песчаное Станичнго-Луганского района

Сотрудники Национальной полиции Украины разыскивают четверых жителей населенного пункта Песчаное (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.), которые ранее выехали на автомобиле "Нива Шевроле" в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В настоящее время представителями Национальной полиции Украины проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих лиц", - говорится в обнародованном во вторник днем на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук сообщении.

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