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17:34 10.04.2018

Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп не примет участие в работе Саммита Америк, который пройдет в столице Перу - Лиме, и не поедет в колумбийскую столицу Богота, как планировалось ранее, сообщила во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"По его просьбе, вместо него туда отправится вице-президент (Майк Пенс - ИФ). Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире", - говорится в сообщении С.Сандерс.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп отправится в турне по Латинской Америке, в ходе которого планировались визиты в Перу и Колумбию. В Лиме 13-14 апреля президент США должен был принять участие в Саммите Америк.

Д.Трамп заявил в минувший понедельник, что собирается принять решение по поводу дальнейших действий в отношении Сирии в течение 24-48 часов. Также он заявил, что рассматривает все возможные варианты действий.

The Wall Street Journal на фоне заявлений Д.Трампа сообщила, что США приступили к "подготовке почвы" для нанесения удара по Сирии в ответ на вероятное применение химоружия в городе Дума.

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