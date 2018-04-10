Полиция Украины объявила подозрение выходцам из РФ – организаторам нескольких онлайн-казино

Работники Департамента киберполиции Нацполиции Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №2 задокументировали деятельность группы лиц, организовавших проведение азартных игр в виртуальном (электронном) казино на 8 Интернет-площадках, среди которых такие, как "eldoradoclub" и "Vulkan".

"Преступная группа состояла из 12 бывших граждан Российской Федерации. Они наняли около 80 человек для организации и проведения азартных игр в сети. Полицейские ликвидировали организованные злоумышленниками восемь сайтов онлайн-казино. Проведено пятнадцать обысков. Двум организаторам незаконного бизнеса уже объявлено о подозрении", - говорится в сообщении Департамента киберполиции, обнародованном во вторник в соцсети "Фейсбук".

В частности, указанные лица организовали казино на следующих Интернет-площадках: " eldoradoclub.com", "vulkanclub.com", "24vulkan.com", "slotvulkanclub.com", "estcasino.com", "greencasino.com", "anonymcasino.com" и "pharaonclub.com".

Характерным признаком веб-ресурсов злоумышленников было то, что они были ориентированы на потребителей из стран СНГ. При попытке зайти на веб-ресурс с IP, расположенного в Украине, пользователю предлагалось обратиться в службу поддержки сайта. В свою очередь, служба поддержки предлагала использовать специальные программы по замене IP-адреса, чтобы обеспечить анонимный вход и свободное посещение их ресурсов. В то же время, схема ввода-вывода денег во время игры была построена только с использованием российских банковских учреждений и платежных систем.

"Оперативники киберполиции установили, что в течение 2010-2012 годов группа граждан Российской Федерации организовали на территории России бизнес по предоставлению игровых услуг в сети Интернет. Позже, они бежали из России в Украину в связи с преследованием со стороны правоохранительных органов РФ за организацию запрещенного бизнеса. В 2013 году на территории Украины они организовали аналогичный бизнес. Некоторые из них позже оформили гражданство Украины. Законность получения ими украинского гражданства сейчас проверяют правоохранители", - говорится в сообщении.

Также полицейские установили месторасположение офисов злоумышленников, где были проведены санкционированные обыски. Там же, под их четкой организацией работал штат наемных работников - около 80 человек. Среди них - ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии и тому подобное.

В целом работники киберполиции провели 15 санкционированных обысков. По их результатам изъято более сотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, дополнительные носители информации, банковские карточки, чековую книжку американского банка, российские паспорта участников преступной группы, служебную и черновую документацию. Также изъято оружие, боеприпасы, наркотики и деньги в иностранной валюте.

Правоохранители установили всех участников преступной группы. Ими оказались граждане в возрасте от 28 до 34 лет. Двум из них уже объявлено о подозрении по факту организации и проведения азартных игр в сети Интернет (онлайн-казино) (ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины).

"В Дарницкий районный суд г.Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения - залог в 1млн грн. Следствие по делу продолжается", - добавили в Департаменте киберполиции Украины.