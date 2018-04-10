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15:15 10.04.2018

Во Львове проезд в электротранспорте подорожает до 5 грн

Во Львове проезд в электротранспорте подорожает до 5 грн

Львовский горисполком во вторник принял решение повысить стоимость проезда в городском электротранспорте с 3 до 5 грн.

Соответствующее решение введут в действие с 16 апреля.

Кроме того, стоимость льготных билетов увеличится с 1,5 до 2,5 грн, а стоимость провоза багажа - до 5 грн за единицу.

Исполком также изменил стоимость месячного абонемента - с 120 до 160 грн. В случае покупки проездного через Интернет он будет стоить 150 грн в месяц. Стоимость льготного абонемента составит 80 грн.

Тариф в 3 грн исполком утвердил в конце августа 2017 года.

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