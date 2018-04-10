События

15:11 10.04.2018

Air France отменит почто треть авиарейсов

Air France отменит почто треть авиарейсов

Французская авиакомпания Air France планирует отменить в среду примерно 30% авиарейсов в связи с забастовкой.

В сообщении, опубликованном во вторник на сайте авиакомпании, говорится, что Air France намерена выполнить 60% дальнемагистральных и 65% среднемагистральных рейсов.

Отмечается, что в забастовке примут участие около 40% пилотов, 20% экипажей и 15% сотрудников наземных служб аэропортов.

В авиакомпании призвали пассажиров заранее проверять статус рейсов.

Сотрудники Air France с февраля провели уже несколько забастовок, потери от которых оцениваются в 170 млн евро.

Они требуют повышения заработной платы на 6%, в то время как руководство компании называет это невозможным, учитывая текущую финансовую ситуацию и высокую конкуренцию в отрасли.

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