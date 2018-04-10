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15:07 10.04.2018

Украина и Чили обсудили в ходе FIDAE-2018 потенциал сотрудничества в космической сфере

Украина и Чили обсудили в ходе FIDAE-2018 потенциал сотрудничества в космической сфере

Украина и Чили отрабатывают возможность организации сотрудничества в космической сфере.

Как сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), потенциал двустороннего украинско-чилийского сотрудничества в космической сфере обсуждался в ходе прошедших в рамках участия в работе 20-й международной выставки военной и авиакосмической техники FIDAE-2018 (Чили) переговоров главы ГКАУ Павла Дегтяренко с курирующей вопросы развития космической отрасли в Совете министров Чили, замминистра транспорта и связи Памелой Гиди Масиас.

Как отмечается в сообщении, проведенные украинской делегацией в рамках FIDAE-2018 встречи и переговоры, ставили своей задачей расширение присутствия украинских предприятий на латиноамериканском рынке космических товаров и услуг.

Помимо двусторонних встреч, в рамках участия в FIDAE-2018 делегация ГКАУ приняла участие в работе IV космической конференции "Космос как вызов для человечества" по актуальным вопросам развития мировой космической деятельности и сотрудничеству со странами Латинской Америки.

В состав украинской делегации на выставке вошли также представители ГП "КБ "Южное" (Днепр).

Международная FIDAE - крупнейшая выставка военной и аэрокосмической техники в Латинской Америке. По данным организаторов, в работе прошедшей 3-8 апреля в Сантьяго (Чили) FIDAE-2018, приняли участие 580 компаний и более 600 делегаций из 60 стран.

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