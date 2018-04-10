Профильная комиссия Киевсовета поддержала застройку нижнего каскада Совских прудов

Комиссия Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала электронную петицию, предусматривающую принятие детального плана территории (ДПТ) с жилищно-общественной застройкой в границах ул.Кировоградской, пр.Лобановского и ул.Проектной Голосеевском районе столицы.

Соответствующую онлайн-петицию №7488 "Требуем срочно решения экологической катастрофы на территории "нижнего каскада" Совских прудов" на заседании комиссии во вторник поддержали 13 депутатов. В то же время депутат от фракции "Солидарность", являющийся совладельцем украинской розничной сети "Фуршет", Игорь Баленко воздержался от голосования в связи с заявлением о конфликте интересов в данном вопросе.

"Есть ли кто-то из коллег-депутатов, как против того, что с Совскими прудами надо что-то делать? Приводить их в нормальный вид, туда обязательно надо запустить рыбу, сделать там нормальный парк и все остальное", - заявил в ходе заседания глава профильной комиссии Александр Мищенко (фракция "Солидарность").

В то же время, некоторые присутствующие активисты выступили за немедленное снятие "обманчивой петиции, которая призывает к решению экологической катастрофы, но на самом деле означает уничтожение более 20 водных объектов" и предусматривает "застройку многоэтажными домами 19 га" земли.

"Сейчас в прокуратуре рассматривается дело о мошенничестве (в связи с петицией №7488 – ИФ) и человек, который мошенничеством ввел в заблуждение людей, должен отвечать за это по закону. Есть альтернативная петиция (обустройство парка без застройки), которая еще на голосовании граждан и надо дождаться ее рассмотрения", - заявил присутствующий активист.

Согласно данным веб-сайта Киевсовета, участок площадью 19 га по пр. Лобановского (Червонозоряний), 113 был передан сроком на 15 лет в аренду ООО "Господарнык" (решением Киевсовета от 14 марта 2008 года №79-6-00605) для обустройства рекреационной зоны в сочетании водоема со строительством развлекательно-торгового центра.

Согласно данным декларации о доходах депутата И.Баленко за 2017 год, он является конечным бенефициаром в ООО "Господарнык". В то же время, согласно данным Единого госреестра, в отношении предприятия возбуждено дело о банкротстве. Владельцем 100% доли в предприятии указывается ЧАО "Ансуса Лимитед" (Лондон, Великобритания).

По данным веб-сайта Киевсовета, группа депутатов 16 марта 2018 года зарегистрировала проект решение о расторжении договора аренды с ООО "Господарнык", который предусматривает предоставление участку Совских прудов статуса парка отдыха и обязывает передачу объекта на баланс КП "Киевзеленбуд".

Как сообщалось, ранее прокуратура Киева подала иск в Окружной административный суд Киева на Киевский горсовет с требованием отменить детальный план территории (ДПТ) верхнего каскада Совских прудов в Соломенском районе столицы, утвержденный решением Киевсовета в декабре 2016 года. Оспариваемый ДПТ охватывает территорию в пределах улиц Народного ополчения, Эрнста, Пулюя, вдоль р.Совка и верхнего каскада Совских прудов.

Согласно данным реестра судебных решений, третьими лицами в иске выступают департамент градостроительства и архитектуры КГГА и ООО "Терра Проджект", которое разрабатывает планы территорий в Киеве.

Как сообщалось ранее, ДПТ южной части Соломенского района столицы, включающий верхний каскад прудов, предполагает строительство 100 тыс. кв. м нового жилья в течение пяти лет.