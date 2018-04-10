События

14:38 10.04.2018

Большинство украинцев считают Сталина "жестоким тираном"

Большинство украинцев считают Сталина "жестоким тираном"

Более ¾ населения Украины согласны с утверждением о том, что Сталин – "жестокий, бесчеловечный тиран", положительно к нему относятся 14% украинцев, о чем свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в феврале.

Согласно данным социсследования, 42% украинцев негативно относятся к Сталину (с враждебностью, страхом или ненавистью), 30% - безразлично и 14% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).

77% согласны с тем, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невиновных людей", 60% населения не считают, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок".

Три четверти опрошенных указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.

В то же время "мудрым руководителем" Сталина считают 28% населения (52% с этим утверждением не согласны).

В КМИС констатировали, что по сравнению с 2012 годом в 2016-м положительное отношение к Сталину в Украине уменьшилось, этот спад продолжился в 2018 году.

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения 5-21 февраля 2018 года. Методом личного интервью опрошены 2043 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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