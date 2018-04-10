События

14:37 10.04.2018

В Украине будет тепло, на западе пройдут дожди

В Украине будет тепло, на западе пройдут дожди

В ближайшие сутки, 11 апреля, погоду Украины будет определять поле повышенного давления и теплый воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, в восточных областях и Карпатах 2-7° тепла, днем 18-23°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 22,7 градусов тепла в 1959 года, самая низкая ночью на отметке 3,9 градусов мороза в 1954 году.

В четверг, 12 апреля, на Правобережье местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°, на Закарпатье до 26°; в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях и в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем (и на побережье морей тоже) 12-17°.

В Киеве 12 апреля - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 19-21°.

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