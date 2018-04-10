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14:27 10.04.2018

НАПК приняло решение о полной проверке деклараций топ-чиновников, включая президента, премьера и спикера Рады

НАПК приняло решение о полной проверке деклараций топ-чиновников, включая президента, премьера и спикера Рады

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки 60 деклараций украинских топ-чиновников, включая президента Украины, премьер-министра, председателя Верховной Рады, ряда членов Кабинета министров.

Решение о проведении полной проверки деклараций 60 топ-чиновников принято во вторник, 10 апреля, на внеочередном заседании НАПК.

Так, НАПК приняло решение о полной проверке декларации президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана (за 2017 год), председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, генерального прокурора Юрия Луценко, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (за 2015, 2016 и 2017 годы).

НАПК также проведет полную проверку деклараций министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, министра иностранных дел Павла Климкина, первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, министра финансов Украины Александра Данилюка (за 2017 год) и еще ряда членов правительства.

В решении НАПК отмечается, что этот список – не полный, на следующих заседаниях Агентство примет решение о проведении полной проверки деклараций других топ-чиновников.

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