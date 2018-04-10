События

14:11 10.04.2018

На севере Чили произошло землетрясение

На севере Чили произошло землетрясение

В Чили в 41 км к югу от города Овалье в северной части страны зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 13:19 мск во вторник землетрясения имел координаты -30.94 градуса южной широты и -71.35 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Ранее в этом районе фиксировались подземные толчки аналогичной силы.

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