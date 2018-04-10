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14:10 10.04.2018

Климкин соболезнует в связи с годовщиной смоленской катастрофы

Климкин соболезнует в связи с годовщиной смоленской катастрофы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования Польше и польскому народу в связи с годовщиной авиакатастрофы под Смоленском, унесшей жизни руководства Польского государства.

"Сегодня, в 8-ю годовщину Смоленской катастрофы, в которой погибли многие настоящие друзья Украины, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, мы отдаем должное жертвам той огромной трагедии, мы присоединяемся к боли и молитвам польской нации. Пусть покоятся с миром", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, самолет Л.Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Л.Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.

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