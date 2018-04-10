Украина не получала ответ от Беларуси относительно похищения Гриба

Посольство Украины в Беларуси до сих пор не получило разъяснения обстоятельств похищения гражданина Украины Павла Гриба, сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Последняя встреча была в октябре, и с того времени все наши встречи начинаются и заканчиваются судьбой Павла Гриба. Ответ (от МИД Беларуси - ИФ) такой: мы направили соответствующие запросы в правоохранительные органы, идет расследование. Как только будут известны все детали, что именно произошло в Гомеле, мы предоставим официальный ответ", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

И.Кизим отметил, что посольство с самого начала отслеживает эту ситуацию и неоднократно направляло соответствующие ноты.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Решением суда от 2 марта 2018 года срок его содержания под стражей был продлен до 4 мая.

9 апреля 2018 года И.Гриб сообщил, что его сын не получает необходимую медицинскую помощь, несмотря на ухудшение здоровья.