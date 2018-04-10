Суд продлил срок ареста Шепелева

Печерский райсуд Киева продлил срок содержания под стражей бывшего народного депутата Александра Шепелева, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о государственной измене, еще на два месяца.

"Печерский райсуд продлил арест на два месяца", - рассказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Как сообщалось, бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) А.Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Разыскиваемый экс-депутат обвинялся в Украине в хищении средств Родовид Банка и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции А.Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче А.Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении А.Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали А.Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в Печерский райсуд Киева, на лице у него гематомы и синяки, сам он утверждает, что у него сломана челюсть.

10 февраля Печерский районный суд избрал А.Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Законность пересечения А.Шепелевым госграницы Украины проверяется в рамках расследования уголовного производства, сообщили в СБУ 23 февраля.

Ю.Луценко заявляет о наличии документов, подтверждающих, что А.Шепелев являлся агентом ФСБ РФ.

А.Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010) и членом фракции Партии регионов (2010).