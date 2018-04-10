События

10:01 10.04.2018

В центральной части Италии произошло землетрясение

В центральной части Италии произошло землетрясение

В административной области Марке на Адриатическом побережье Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает во вторник агентство АНСА.

Землетрясение, по данным национального института геофизики и вулканологии Италии, было зарегистрировано в 05:11 по местному времени (06.11 мск) в 2 км от коммуны Мучча.

Мэр коммуны Мучча Марио Барони сообщил, что в результате землетрясения обрушилась небольшая колокольня одной из церквей. По его словам, данные о других возможных разрушений уточняются.

Мэр коммуны Пьеве Торина Алессандро Джентилуччи также сообщил о возможных разрушениях, но отметил, что никто не пострадал. В коммуне закрыты школы.

Железнодорожный оператор Trenitalia в качестве меры предосторожности приостановил движение поездов между коммуной Чивитанова-Марке и городом Мачерата.

Область Марке затронуло крупное землетрясение, произошедшее в августе 2016 года. Тогда из-за землетрясения магнитудой 6 в центральной части Италии погибли около 300 человек.

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