События

09:57 10.04.2018

Минувшей ночью во Львовской области трое человек попали под поезда

Минувшей ночью во Львовской области трое человек попали под поезда

Минувшей ночью во Львовской области трое человек попали под поезда, двое из них погибли, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской обладминистрации.

Два смертельных случая произошли во Львове. В 00.40 на перегоне Скнилов-Львов электровоз травмировал 70-летнего жителя Львова, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В 2.45 на перегоне Персенкивка-Львова электровоз смертельно травмировал неизвестного мужчину, выбежавшего на пути.

В 5.25 на переезде Комарно-Любинь Великий (Городоцкий район) поезд "Солотвино-Львов" смертельно травмировал неустановленного мужчину.

Во всех случаях причины и обстоятельства инцидентов устанавливаются.

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Интерфакс-Украина
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