Одесса отмечает очередную годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Одесса во вторник, 10 апреля, отмечает 74-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, празднование начнется с возложения цветов и венков к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т.Шевченко и возложения венков на воду в акватории Одесского залива с кораблей и катеров Западной военно-морской базы ВМС Украины и отряда морской охраны Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, в честь праздника состоится прохождение двух колонн – участников боевых действий на территории других государств от просп. Шевченко, 4, до пл. Десятого апреля и марш колонны курсантов Мореходного колледжа техфлота. Также запланированы мероприятия в сквере Партизанской славы, на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи, гала-концерт городского конкурса "Песня в солдатской шинели", выставки фотографий и плакатов в библиотеках, музеях и учебных заведениях, праздничные обеды в гериатрических центрах, встречи с ветеранами и участниками боевых действий, лекции, концерты, литературно-музыкальные вечера, патриотические чтения и др.

В связи с массовыми мероприятиями в городе временно изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

В свою очередь, в Главном управлении Нацполиции в Одесской области сообщили, что во вторник для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке, в Одессе 10 апреля будут задействованы более 1500 правоохранителей, среди которых - более 300 бойцов Национальной гвардии Украины.

Кроме того, в полиции напомнили, что в соответствии со статьей 436-1 закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины, кроме случаев, предусмотренных законом.

"Указанные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Призываем вас строго соблюдать требования действующего законодательства. Помните, что за вышеуказанные действия предусмотрена уголовная ответственность и наказание", - подчеркнули в полиции.