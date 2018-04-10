События

08:14 10.04.2018

На водоемах Украины продолжается повышение уровня воды

На водоемах Украины продолжается повышение уровня воды

На реках Украины продолжится развитие весеннего половодья, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"10 апреля под влиянием нагонных ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья, на украинском участке Дуная в Вилково (Одесская область) ожидается содержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий города", - говорится в сообщении.

В течение 10 апреля подъем уровня воды на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла и Ворсклы составит 0,1- 0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратневском, Старовижевском, Любашевском, Маневичском р-нах Волынской обл.)

На реках бассейна Десны, Северского Донца подъем воды составит 0,4 - 1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р.Убидь, р.Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.) достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

На Верхнем Днепре (в Черниговской области) - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.

 

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