События

06:55 10.04.2018

За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, трое военнослужащих ранены

За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, трое военнослужащих ранены

      За прошедшие сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранены трое украинских военнослужащих, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций сил АТО при этом и в дальнейшем применяя вооружение запрещенное минскими соглашениями", - говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook во вторник утром.

      В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Широкино и Лебединского, а из 120 мм минометов - дважды вблизи Водяного. Также по защитникам Лебединского открывали огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкино, Талаковка, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки обстрелял из гранатометов различных систем. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы незаконные вооруженные формирования применили в районе Пищевика и Каменки, вооружения БМП - вблизи Водяного, снайперское оружие - неподалеку Песков, а стрелковое оружие - по защитниках Гнутово, Первомайского, Невельского, Песков, Павлополя и Шахты "Бутовка".

      На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по украинским укреплениям вблизи Луганского. Также под обстрел из гранатометов попали украинские позиции неподалеку Светлодарска и Катериновки.

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