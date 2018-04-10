За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, трое военнослужащих ранены

За прошедшие сутки боевики 35 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов ранены трое украинских военнослужащих, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций сил АТО при этом и в дальнейшем применяя вооружение запрещенное минскими соглашениями", - говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook во вторник утром.

В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Широкино и Лебединского, а из 120 мм минометов - дважды вблизи Водяного. Также по защитникам Лебединского открывали огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкино, Талаковка, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки обстрелял из гранатометов различных систем. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы незаконные вооруженные формирования применили в районе Пищевика и Каменки, вооружения БМП - вблизи Водяного, снайперское оружие - неподалеку Песков, а стрелковое оружие - по защитниках Гнутово, Первомайского, Невельского, Песков, Павлополя и Шахты "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по украинским укреплениям вблизи Луганского. Также под обстрел из гранатометов попали украинские позиции неподалеку Светлодарска и Катериновки.