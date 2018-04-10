События

01:31 10.04.2018

В Донецкой области полицейские изъяли схрон боеприпасов

В Донецкой области полицейские изъяли схрон боеприпасов

      В нежилом доме НА Донеччине полицейские обнаружили около 1,5 тыс. патронов и два гранатомета, сообщают в пресс-службе Национальной полиции.

      "В Славянский отдел полиции поступила информация о том, что на территории домовладения в Святогорске местная жительница обнаружила схрон боеприпасов. Женщина рассказала, что ухаживает за домом и последний раз была в нем 4 апреля. Когда же наведалась в этот раз - обнаружила посторонние следы, а в сарае – боеприпасы", - говорится в сообщении.

      Все изъятое правоохранителями будет направлено на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление владельца взрывного арсенала.

      Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Полиция задержала киевлянина, стрелявшего из окна по соседним домам

Черкасские правоохранители задержали группу наркоторговцев, сбывавших "метадон" общей стоимостью более 150 тыс. грн

Полиция задержала киллера, разыскиваемого в ЕС за организацию и покушение на убийство

Правопорядок в Киеве в Пасхальные дни будут обеспечивать около 2,2 тыс. правоохранителей

В зоне АТО обнаружили самодельный БПЛА со взрывчаткой, который направлялся в Верхнеторецкое

За последние десять дней украинской полиции сдались 7 боевиков на Донбассе - МВД

Полиция и СБУ в Одессе изъяли партию оружия, которое могли использовать для провокаций во время массовых мероприятий

Предприниматели поставляли просроченные продукты в учебные учреждения Киева

Стало известно, когда будут отмечать День полиции

Подозреваемая в стрельбе в штаб-квартире YouTube женщина найдена мертвой

ПОСЛЕДНЕЕ

Цукерберг извинился за неудачу Facebook в области защиты персональных данных пользователей

С начала суток боевики совершили 18 обстрелов позиций ВСУ

Почти 30 человек погибли в Индии в результате падения школьного автобуса в ущелье, большинство дети

Порошенко отметил важность создания в Украине Единой поместной церкви

Пентагон допустил применение силы против Сирии в ответ на возможную химатаку

Израиль предупреждал США о планах нанести удар по сирийской авиабазе

Глава Пентагона не исключает применение силы против Сирии в ответ на сообщения о возможной химатаке

В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

Ряд пассажирских поездов задерживаются в понедельник из-за аварии на станции Задворье

В армии Ливана подтверждают, что израильские самолеты нанесли удар по сирийской авиабазе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА