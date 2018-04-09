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23:14 09.04.2018

Цукерберг извинился за неудачу Facebook в области защиты персональных данных пользователей

Цукерберг извинился за неудачу Facebook в области защиты персональных данных пользователей

Основатель и руководитель компании Facebook Марк Цукерберг принес извинения за то, что компании не удалось обеспечить для пользователей сервисов Facebook должную степень защиты персональных данных.

"Наша большая ошибка заключалась в том, что мы не оценили уровень нашей ответственности. Это была моя ошибка, и я прошу прощения", - говорится в письменном заявлении М.Цукерберга, распространенном Конгрессом США.

"Я основал Facebook, я управляю (компанией - ИФ) и я в ответе за то, что здесь происходит", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на этой неделе М.Цукерберг должен выступить на слушаниях перед несколькими комитетами Конгресса, на которых будут обсуждаться злоупотребления в отношении использования данных миллионов пользователей Facebook.

Скандал вокруг Facebook разгорелся 16 марта. Тогда соцсеть заблокировала страницу Cambridge Analytica, а также профессора психологии Кембриджского университета Александра Когана, который через созданное им приложение "This is your digital life" на платформе соцсети, которое должно было составлять психологический портрет пользователя, передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica.

Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Ранее в Facebook сообщили, что Cambridge Analytica могла получить данные в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

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