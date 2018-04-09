С начала суток боевики совершили 18 обстрелов позиций ВСУ

Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала пятницы по состоянию на 18:00 совершили 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, трое украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 18 обстрелов украинских опорных пунктов при этом в очередной раз применив вооружение запрещено минского соглашениями", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

В частности, на Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Широкино и Лебединского, а из 120 мм минометов - вблизи Водяного. Также по защитникам Лебединского открывали огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкино, Талаковка, Каменки, Опытного и Водяного обстрелял из гранатометов различных систем. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы незаконные вооруженные формирования применили в районе Пищевика, а стрелковое оружие - по защитникам Песков и Шахты "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по укреплениям под Луганским. Также под обстрел из гранатометов попали украинские опорные пункты неподалеку Светлодарска и Катериновки.