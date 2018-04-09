Почти 30 человек погибли в Индии в результате падения школьного автобуса в ущелье, большинство дети

Не менее 29 человек, включая 26 детей, погибли после того, как школьный автобус упал в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает в понедельник издание "Хиндустан таймс" со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, все погибшие дети были возрастом младше 10 лет. Также погибли двое учителей и водитель автобуса.

Отмечается, что число жертв может возрасти, так как многие ученики остаются заблокированными среди обломков автобуса.

На месте аварии работают силы полиции и спасатели.