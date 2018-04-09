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18:07 09.04.2018

Порошенко отметил важность создания в Украине Единой поместной церкви

Порошенко отметил важность создания в Украине Единой поместной церкви

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем I, сообщила пресс-служба главы Украинского государства в понедельник.

"Символично, что наша встреча проходит в эти праздничные дни, когда миллионы украинцев идут в церковь. Для меня большая честь приветствовать Вас словами "Христос воскрес!" – обратился П.Порошенко к Вселенскому патриарху.

Патриарх, в свою очередь, поздравил украинский народ с праздником Пасхи, отметив при этом: "Мы молимся за мир в Украине".

Он также поблагодарил П.Порошенко за его миротворчество, в частности, призыв к миру в пасхальном обращении.

"Президент Украины отметил важность введения Единой поместной православной церкви в Украине, чего хочет украинский народ", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Интерфакс-Украина
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