События

16:57 09.04.2018

В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Харьковской области в результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Чугуев-Меловое 4 человека погибли, пятеро - доставлены в больницу с травмами.

Как сообщает отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла в понедельник около 12:40.

"По предварительной информации, водитель транспортного средства Hyundai Tucson допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате дорожно-транспортного происшествия в легковушке погибла семья из Купянска - водитель, его жена и двое детей. Водитель другого автомобиля и его четверо пассажиров, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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