Ряд пассажирских поездов задерживаются в понедельник из-за аварии на станции Задворье

Пострадавших в результате аварии на железнодорожной станции Задворье в одноименном селе Буского района Львовской области в понедельник нет, однако движение некоторых пассажирских поездов задерживается до двух часов в связи с организацией резервных маршрутов на Львовской железной дороге.

"9 апреля 2018 года около 9 часов на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок произошел сход 10 вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на отмеченном участке приостановлено движение по четной колее, что привело к задержке ряда пассажирских поездов", - сообщается на официальном сайте ПАО "Укрзализныця" в понедельник.

"Железнодорожники организовали резервные маршруты для пропуска поездов, в частности движение организовано по нечетной колее Красное-Задворье-Борщовичи и по боковой колее станции Задворье. Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 мин. до 2 часов", - рассказали в "Укрзализныце".

На место события для ликвидации последствий схода и восстановления движения поездов выехали аварийно-обновительные подразделения и специальная техника Львовской железной дороги. На месте работает экспертная комиссия, которая устанавливает причины схода вагонов.

"Укрзализныця просит у пассажиров прощения за временные неудобства и призывает внимательно слушать объявление на вокзалах и станциях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Задворье во Львовской области в понедельник утром сошли с рельсов и перевернулись 10 товарных вагонов. Пассажиры одной из утренних электричек были вынуждены пересаживаться на другой транспорт, однако "Укрзализныця" выделила поезд, чтобы отвезти пассажиров к месту назначения.

На фотографиях с места аварии видно, что в результате происшествия вагоны очень сильно пострадали: развороченные кузова и колесные пары сразу нескольких полувагонов и хопперов заняли ширину трех из четырех станционных путей и делают невозможным движение по ним.