Полиция задержала киевлянина, стрелявшего из окна по соседним домам

В Киеве полиция задержала мужчину, который несколькими днями ранее стрелял по окнам домов в Соломенском районе столицы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в понедельник.

"В субботу в полицию обратилась жительница района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липковского повреждено пулей. А через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома… Правоохранители осмотрели оба жилища. В окнах квартир обнаружили отверстия, предварительно от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли оттуда две пули", - говорится в сообщении.

Было установлено, что выстрел был осуществлен из окна квартиры, которая расположена напротив домов потерпевших.

Личность стрелявшего установили, он задержан. Во время обыска квартиры подозреваемого правоохранители изъяли пистолет, заряды к нему и стреляную гильзу.

Во время события никто не пострадал.

Начато уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.