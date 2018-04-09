События

15:03 09.04.2018

Здоровье украинца Павла Гриба в СИЗО Краснодара ухудшается, медпомощь он не получает – отец

Здоровье украинца Павла Гриба в СИЗО Краснодара ухудшается, медпомощь он не получает – отец

 Гражданин Украины Павел Гриб, удерживаемый в следственном изоляторе в Краснодаре (РФ), не получает необходимую медицинскую помощь, несмотря на ухудшение здоровья, сообщил его отец Игорь Гриб.

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности!" – написал И.Гриб на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, в настоящее время российский адвокат Павла Марина Дубровина находится в СИЗО-5 Краснодара "на следственных действиях".

Как сообщалось, 28 августа 2017 года И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Решением суда от 2 марта 2018 года срок его содержания под стражей был продлен до 4 мая.

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