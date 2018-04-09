Минобороны: Состояние двоих раненых в зоне АТО на Пасху средней тяжести, троих – удовлетворительное

Состояние двоих из пяти украинских военнослужащих, получивших ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе в воскресенье, оценивается как средней тяжести, остальных троих – как удовлетворительное, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"На протяжении минувших суток, на Пасху, пятеро наших украинских защитников получили ранения. Они доставлены в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья двоих военнослужащих - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Сейчас им предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - сказал Д.Гуцуляк на брифинге в понедельник.

Всего, по его словам, за минувшие сутки зафиксировано 35 обстрелов украинских оборонных укреплений со стороны боевиков. При этом незаконные вооруженные формирования выпустили более 40 мин калибром 120 и 82 мм.