События

13:35 09.04.2018

В Карпатах значительная опасность схода лавин, в Приазовье ожидается сильный ветер

В Карпатах значительная опасность схода лавин, в Приазовье ожидается сильный ветер

В понедельник и во вторник в высокогорье Карпат сохраняется значительная опасность схода лавин, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"9 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровня). 10 апреля на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в понедельник, 9 апреля, в Приазовье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, сообщается на сайте ГСЧС.

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Интерфакс-Украина
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