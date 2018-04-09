На станции Задворье под Львовом утром перевернулся товарняк

На железнодорожной станции Задворье в одноименном селе Буского района Львовской области в понедельник утром произошла авария – сошли с рельсов и перевернулись около 10 товарных вагонов.

"Сейчас движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до трассы Киев-Львов и добраться домой. Три колеи перекрыты, а по одной пускают поезда, угрозы нет", - написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время, как сообщает местное издание "Буский медиа портал", авария стала причиной сбоя в пассажирском движении и пассажиры утренних электричек были вынуждены пересаживаться на другой транспорт. "Все выбежали и шли кто куда. Кто ехал на такси, а кто на автобусе. Только спустя некоторое время полиция сообщила нам, что на другой стороне есть электричка, куда эвакуировали всех людей", - рассказала изданию пассажирка поезда "Ровно-Львов".

По данным издания, авария произошла приблизительно в 09.30. По предварительной информации, с рельсов сошло "около 10 грузовых вагонов".

Информация о том, есть ли пострадавшие в результате аварии, сейчас выясняется.

На фотографиях с места аварии видно, что в результате происшествия вагоны очень сильно пострадали: развороченные кузова и колесные пары сразу нескольких полувагонов и хопперов заняли ширину трех из четырех станционных путей и делают невозможным движение по ним.