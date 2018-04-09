События

12:14 09.04.2018

На станции Задворье под Львовом утром перевернулся товарняк

На станции Задворье под Львовом утром перевернулся товарняк

На железнодорожной станции Задворье в одноименном селе Буского района Львовской области в понедельник утром произошла авария – сошли с рельсов и перевернулись около 10 товарных вагонов.

"Сейчас движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до трассы Киев-Львов и добраться домой. Три колеи перекрыты, а по одной пускают поезда, угрозы нет", - написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.

В то же время, как сообщает местное издание "Буский медиа портал", авария стала причиной сбоя в пассажирском движении и пассажиры утренних электричек были вынуждены пересаживаться на другой транспорт. "Все выбежали и шли кто куда. Кто ехал на такси, а кто на автобусе. Только спустя некоторое время полиция сообщила нам, что на другой стороне есть электричка, куда эвакуировали всех людей", - рассказала изданию пассажирка поезда "Ровно-Львов".

По данным издания, авария произошла приблизительно в 09.30. По предварительной информации, с рельсов сошло "около 10 грузовых вагонов".

Информация о том, есть ли пострадавшие в результате аварии, сейчас выясняется.

На фотографиях с места аварии видно, что в результате происшествия вагоны очень сильно пострадали: развороченные кузова и колесные пары сразу нескольких полувагонов и хопперов заняли ширину трех из четырех станционных путей и делают невозможным движение по ним.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львовской области две девочки упали в выгребную яму, одна погибла

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в гостиничном комплексе "Layar Palace" во Львовской области

Во Львовской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Значительная часть центра Одессы обесточена из-за аварий

Двое украинцев пострадали во время аварии на канатке в грузинском Гудаури, подтверждают в МИД

Двое погибли, трое тяжело ранены при крушении вертолета в Нью-Йорке

Возле Львова колесо от прицепа смертельно травмировало женщину на остановке

В Харькове в пострадавшие из-за аварии на теплосетях дома подали тепло

Для координации работ по ликвидации последствий аварии на теплостях Харькова в город вылетели замглавы Минрегиона и первый замглавы ГСЧС

В Харькове без тепла остаются 129 объектов

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие дни в Украине будет очень тепло, небольшие дожди пройдут лишь в Карпатах

В израильской армии не комментируют российские данные о нанесении ВВС Израиля удара по сирийской базе

Израиль сообщил об ударе по военному объекту ХАМАС в секторе Газа

На КПВВ зафиксировали снижение количества граждан, пересекающих границу

Нефть слабо дорожает после падения в пятницу, Brent торгуется у $67,4 за баррель

В сети появилось видео попытки дипломатов РФ вывезти команду "Норда"

За минувшие сутки боевики 35 раз обстреляли позиции ВСУ, пятеро ранены

Черкасские правоохранители задержали группу наркоторговцев, сбывавших "метадон" общей стоимостью более 150 тыс. грн

В Бердянске за ложное сообщение о "минировании" кинотеатра задержан мужчина

В Киеве пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному производству "элитного" алкоголя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА