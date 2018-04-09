События

11:37 09.04.2018

В израильской армии не комментируют российские данные о нанесении ВВС Израиля удара по сирийской базе

В израильской армии не комментируют российские данные о нанесении ВВС Израиля удара по сирийской базе

В израильском военном командовании отказываются комментировать сообщения российской стороны о том, что удар по сирийской авиабазе T-4 был нанесен самолетами ВВС Израиля, пишет в понедельник на своем сайте газета "Джерузалем пост".

"Представитель Армии обороны Израиля отказался комментировать российское заявление", - отмечает издание.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, выпущенных израильскими F-15 в ночь на понедельник.

"Подразделениями ПВО ВС Сирийской Арабской Республики в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет. Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", - сказали в министерстве обороны РФ.

Сирийские официальные СМИ также сообщили, что по их данным, удар был нанесен именно Израилем.

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Интерфакс-Украина
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