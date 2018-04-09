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10:41 09.04.2018

Израиль сообщил об ударе по военному объекту ХАМАС в секторе Газа

Израиль сообщил об ударе по военному объекту ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по цели на территории принадлежащего ХАМАС военного комплекса в секторе Газа, сообщает в понедельник газета "Джерузалем пост" со ссылкой на армию обороны Израиля.

В сообщении поясняется, что авиаудар стал ответом на попытку боевиков ХАМАСа пересечь границу и пронести с собой самодельное взрывное устройство.

Израильские военные отмечают, что они "со всей серьезностью" относятся к попыткам ХАМАСа превратить границу в зону боевых действий.

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Интерфакс-Украина
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