На КПВВ зафиксировали снижение количества граждан, пересекающих границу

За прошедшие сутки на контрольно-пропускном пункте зафиксировано снижение количества граждан, которые пересекали линию разграничения, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В целом через контрольные пункты въезда-выезда последовало 11 тыс. человек и 2,3 тысячи транспортных средств", – сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник.

Также отмечается, что в воскресенье на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" сотрудники пограничного ведомства обнаружили один автомобиль, которым собирались незаконно вывезти комплектующие к компьютеру общей стоимостью более 22 тыс. грн. Найденный товар правоохранители передали представителям Государственной фискальной службы.

Кроме того, в КПВВ "Станица Луганская" военнослужащие Лисичанского отряда зафиксировали у гражданина Украины частично поддельный паспортный документ. В настоящее время правонарушителя пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.