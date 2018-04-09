События

09:33 09.04.2018

Нефть слабо дорожает после падения в пятницу, Brent торгуется у $67,4 за баррель

Нефть слабо дорожает после падения в пятницу, Brent торгуется у $67,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренное повышение после падения в пятницу, вызванного опасениями по поводу эскалации конфликта между США и Китаем в сфере торговли.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,28 (0,42%) - до $67,39 за баррель. В прошлую пятницу контракты упали в цене на $1,22 (1,79%) - до $67,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,25 (0,4%) - до $62,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подешевели на $1,48 (2,33%) - до $62,06 за баррель.

Участники нефтяного рынка опасаются, что объявленные США пошлины на ряд товаров китайского экспорта и последующие ответные меры Китая могут нанести вред мировой экономики, сократив спрос на топливо.

"Китай устранит торговые барьеры, потому что это будет правильно, - заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter. - Налоги станут справедливыми, и мы заключим сделку по поводу защиты прав на интеллектуальную собственность". При этом "Си Цзиньпин и я всегда останемся друзьями", – добавил он.

Между тем инвесторы на прошлой неделе сократили число ставок на рост цен на нефть WTI на 7,4%, и увеличили число "коротких" позиций на 23%, максимальными темпами с августа, согласно данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

"Ситуация на рынке сложная, - говорит старший стратег CMC Markets Майкл Маккарти. - Думаю, слабость будет наблюдаться в течение ближайшей пары сессий, а затем котировки будут меняться в ограниченном диапазоне до появления новых глобальных новостей".

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Интерфакс-Украина
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